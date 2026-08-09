Les humanités en formes Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris

Informations pratiques

Les conditions de production et de circulation du savoir en sciences

humaines s’ouvrent de plus en plus à de nouveaux territoires : écritures

hybrides, annotations collaboratives, plateformes multimédias,

intelligence artificielle, nouveaux médiums. En suivant le cycle de la

recherche (de son écriture à sa circulation dans l’espace public), cette

journée entend cartographier ce nouveau paysage et confronter les

points de vue sur ces bouleversements à l’œuvre.

Comment écrit-on la recherche dans un monde saturé de récits ? Par

quels circuits est-elle publiée et rendue visible ? Que deviennent

l’autorité scientifique et le dialogue avec la société dans un espace

médiatique fragmenté et algorithmique ? Quels enjeux éthiques et

techniques posent les nouveaux moyens de production et de dissémination

de la recherche ? En un mot : comment les sciences humaines

redéfinissent-elles aujourd’hui leurs modes d’existence, de circulation

et de partage ?

À travers quatre temps – Créer, Publier, Diffuser, Dialoguer –, le

Grand Format 2026 de la FMSH réunit chercheurs, éditeurs, créateurs,

professionnels de la diffusion des savoirs et acteurs culturels pour

croiser les regards et débattre des mutations qui traversent aujourd’hui

les sciences humaines et sociales. Conversations, projections,

exposition photographique et présentations d’ouvrages rythmeront cette

journée pensée comme un espace de réflexion, de découverte et de

dialogue.

En clôture, la soirée sera consacrée au lancement officiel de la

collection « 54 poche », avec la découverte de ses deux nouveaux titres

signés Paul Virilio et Achille Stocchi.

9h00 | Accueil participants

CRÉER | 9h30 – 11h30

Conversation | Écrire autrement, chercher autrement ?

Les sciences humaines expérimentent depuis longtemps des formes

d’écriture alternatives : cinéma, bande dessinée, théâtre, écriture

augmentée et interactive, hybridations entre recherche et création. Le

passage d’un format à l’autre n’est pas qu’une simple transposition et

ces évolutions, loin d’être purement formelles, interrogent la nature

même du savoir produit. Expérimenter ces écritures « autres »

constitue-t-il un enrichissement, une ouverture vers d’autres publics ou

est-ce une redéfinition même des pratiques scientifiques ? Où se

situent les zones de tension entre rigueur académique, expérimentation

et création ?

Intervenant.es :

Séverine Leroy (études théâtrales – Université catholique de l’ouest)

Sylvain Venayre (histoire – Université Grenoble Alpes)

Nicolas Sauret (sciences de l’information et de la communication – Université Paris 8)

Discutante : Émilie Balteau (sociologue et réalisatrice, Cirec)

Interlude | Une demi-heure de déambulation pour

découvrir la sélection d’ouvrages de notre libraire partenaire, échanger

sur les titres sélectionnés par nos intervenant.es, et explorer notre

sélection de documentaires sonores et filmiques.

PUBLIER | 11h45 – 13h00

Carte blanche | Les auteurs, acteurs et lecteurs de l’édition en SHS

La publication ne consiste pas seulement à diffuser un contenu

scientifique : elle participe à la construction de sa légitimité, de sa

visibilité et de sa circulation dans l’espace public national et

international. Entre édition académique et grands éditeurs, entre

internationalisation et nouveaux publics, quels acteurs et quels

circuits façonnent aujourd’hui l’espace de circulation des sciences

humaines ? Comment une grande maison d’édition construit-elle sa

politique éditoriale, valorise-t-elle son fonds et se positionne-t-elle

dans le paysage des idées ? Une carte blanche à Sophie Kucoyanis,

secrétaire générale pour les sciences humaines, éditions Gallimard.

Intervenante : Sophie Kucoyanis (secrétaire générale sciences humaines, éditions Gallimard)

Discutante : Maria Vlachou (directrice des Éditions de la MSH)

Interlude | Présentation par les étudiant.es du master «

Politique et médiatisation des SHS » (Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne) d’une sélection de titres parus autour des thèmes de

la journée.

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13h | Déjeuner

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DIFFUSER | 14h00 – 16h00

Conversation | Que fait l’IA aux humanités ?

L’intelligence artificielle transforme les conditions d’accès, de

traduction, de rédaction et de circulation du savoir. Mais derrière son

apparente facilité et ses promesses d’efficacité, sa généralisation

soulève des questions critiques : souveraineté technologique, biais

algorithmiques, standardisation des contenus, hallucinations,

simplification linguistique. Comment la recherche en SHS est-elle

impactée par son appropriation massive et peu régulée ? Entre

« objection de conscience », appropriation maîtrisée ou bricolage

créatif, comment les acteurs de la recherche se positionnent-ils face à

l’IA ?

Intervenant.es :

Valérie Beaudouin (sociologue – EHESS)

Thomas Parisot (directeur adjoint, Cairn)

Marie van Effenterre (traductrice, Association pour la traduction en sciences sociales)

Discutante : Anne Madelain (historienne, Inalco)

Interlude | Projection de l’œuvre vidéo The book of flowers (Agnieszka Polska)

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16h | Pause

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DIALOGUER | 16h15 – 18h15

Conversation | Transmettre les SHS dans un espace médiatique et politique fragmenté

La circulation des sciences humaines s’inscrit aujourd’hui dans un

environnement marqué par la polarisation, la désinformation et la

concurrence de l’attention. Les conditions concrètes d’un dialogue entre

recherche en sciences sociales et société ont évolué. Dans ce contexte,

comment produire une parole scientifique audible sans simplification

excessive ? Comment transmettre au grand public des savoirs vérifiés ?

Comment comprendre l’adhésion aux fake news ou aux théories du

complot ? Enfin, face aux attaques subies par le monde scientifique,

quelle responsabilité et quel cadre donner à l’engagement des chercheurs

dans le débat public ?

Intervenant.es :

Ulysse Baratin (directeur, Scène de recherche Paris Saclay)

Sylvain Delouvée (psychologie sociale – Université Rennes 2)

Stéphanie Ruphy (philosophie – Université Paris Cité)

Discutant.es : Zara Fournier et François-Ronan Dubois (Institut français)

Interlude | Projection : improvisation dansée (Conservatoire de Paris)

SOIRÉE DE LANCEMENT

19h – 21h

« Le 54 dans la poche »

À l’occasion de son premier anniversaire, la collection « 54 poche »

continue de tisser sa géographie : lieu d’accueil pour les textes de

grands penseurs et lieu de création pour les textes inédits. Forts de

leurs improvisations interdisciplinaires et de leurs appareils critiques

et intimes, les deux nouveaux volumes s’accompagnent d’une exposition

photographique de Sophie Virilio autour de la genèse et de l’héritage de

Bunker Archéologie.

Présentation des titres 2026 :

• Bunker Archéologie, Paul Virilio

• La vie dans le vide, Achille Stocchi

Intervenant.es :

Sophie Virilio (photographe et romancière)

Peter Geimer (directeur, Centre allemand d’histoire de l’art à Paris)

Achille Stocchi (directeur, Laboratoire de physique des deux infinis, Saclay)

Christian Joschke (professeur, Beaux-arts de Paris)

Discutante : Juliette Cerf (journaliste, Télérama)

Nouveaux formats éditoriaux, révolution de l’intelligence artificielle, transformations du dialogue science-société : le Grand Format 2026 de la FMSH propose une journée de rencontres et d’expériences pour explorer les nouvelles manières de créer, diffuser et partager les sciences humaines et sociales.

Le jeudi 26 novembre 2026

de 09h00 à 21h00

gratuit sous condition

Entrée libre sur inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-26T10:00:00+01:00

fin : 2026-11-26T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-26T09:00:00+02:00_2026-11-26T21:00:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54 boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-humanites-en-formes-1993329930481 https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



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