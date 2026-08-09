Les humanités en formes Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris
jeudi 26 novembre 2026 · Fondation Maison des Sciences de l'Homme · Paris
Informations pratiques
Les conditions de production et de circulation du savoir en sciences
humaines s’ouvrent de plus en plus à de nouveaux territoires : écritures
hybrides, annotations collaboratives, plateformes multimédias,
intelligence artificielle, nouveaux médiums. En suivant le cycle de la
recherche (de son écriture à sa circulation dans l’espace public), cette
journée entend cartographier ce nouveau paysage et confronter les
points de vue sur ces bouleversements à l’œuvre.
Comment écrit-on la recherche dans un monde saturé de récits ? Par
quels circuits est-elle publiée et rendue visible ? Que deviennent
l’autorité scientifique et le dialogue avec la société dans un espace
médiatique fragmenté et algorithmique ? Quels enjeux éthiques et
techniques posent les nouveaux moyens de production et de dissémination
de la recherche ? En un mot : comment les sciences humaines
redéfinissent-elles aujourd’hui leurs modes d’existence, de circulation
et de partage ?
À travers quatre temps – Créer, Publier, Diffuser, Dialoguer –, le
Grand Format 2026 de la FMSH réunit chercheurs, éditeurs, créateurs,
professionnels de la diffusion des savoirs et acteurs culturels pour
croiser les regards et débattre des mutations qui traversent aujourd’hui
les sciences humaines et sociales. Conversations, projections,
exposition photographique et présentations d’ouvrages rythmeront cette
journée pensée comme un espace de réflexion, de découverte et de
dialogue.
En clôture, la soirée sera consacrée au lancement officiel de la
collection « 54 poche », avec la découverte de ses deux nouveaux titres
signés Paul Virilio et Achille Stocchi.
9h00 | Accueil participants
CRÉER | 9h30 – 11h30
Conversation | Écrire autrement, chercher autrement ?
Les sciences humaines expérimentent depuis longtemps des formes
d’écriture alternatives : cinéma, bande dessinée, théâtre, écriture
augmentée et interactive, hybridations entre recherche et création. Le
passage d’un format à l’autre n’est pas qu’une simple transposition et
ces évolutions, loin d’être purement formelles, interrogent la nature
même du savoir produit. Expérimenter ces écritures « autres »
constitue-t-il un enrichissement, une ouverture vers d’autres publics ou
est-ce une redéfinition même des pratiques scientifiques ? Où se
situent les zones de tension entre rigueur académique, expérimentation
et création ?
Intervenant.es :
Séverine Leroy (études théâtrales – Université catholique de l’ouest)
Sylvain Venayre (histoire – Université Grenoble Alpes)
Nicolas Sauret (sciences de l’information et de la communication – Université Paris 8)
Discutante : Émilie Balteau (sociologue et réalisatrice, Cirec)
Interlude | Une demi-heure de déambulation pour
découvrir la sélection d’ouvrages de notre libraire partenaire, échanger
sur les titres sélectionnés par nos intervenant.es, et explorer notre
sélection de documentaires sonores et filmiques.
PUBLIER | 11h45 – 13h00
Carte blanche | Les auteurs, acteurs et lecteurs de l’édition en SHS
La publication ne consiste pas seulement à diffuser un contenu
scientifique : elle participe à la construction de sa légitimité, de sa
visibilité et de sa circulation dans l’espace public national et
international. Entre édition académique et grands éditeurs, entre
internationalisation et nouveaux publics, quels acteurs et quels
circuits façonnent aujourd’hui l’espace de circulation des sciences
humaines ? Comment une grande maison d’édition construit-elle sa
politique éditoriale, valorise-t-elle son fonds et se positionne-t-elle
dans le paysage des idées ? Une carte blanche à Sophie Kucoyanis,
secrétaire générale pour les sciences humaines, éditions Gallimard.
Intervenante : Sophie Kucoyanis (secrétaire générale sciences humaines, éditions Gallimard)
Discutante : Maria Vlachou (directrice des Éditions de la MSH)
Interlude | Présentation par les étudiant.es du master «
Politique et médiatisation des SHS » (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne) d’une sélection de titres parus autour des thèmes de
la journée.
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13h | Déjeuner
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DIFFUSER | 14h00 – 16h00
Conversation | Que fait l’IA aux humanités ?
L’intelligence artificielle transforme les conditions d’accès, de
traduction, de rédaction et de circulation du savoir. Mais derrière son
apparente facilité et ses promesses d’efficacité, sa généralisation
soulève des questions critiques : souveraineté technologique, biais
algorithmiques, standardisation des contenus, hallucinations,
simplification linguistique. Comment la recherche en SHS est-elle
impactée par son appropriation massive et peu régulée ? Entre
« objection de conscience », appropriation maîtrisée ou bricolage
créatif, comment les acteurs de la recherche se positionnent-ils face à
l’IA ?
Intervenant.es :
Valérie Beaudouin (sociologue – EHESS)
Thomas Parisot (directeur adjoint, Cairn)
Marie van Effenterre (traductrice, Association pour la traduction en sciences sociales)
Discutante : Anne Madelain (historienne, Inalco)
Interlude | Projection de l’œuvre vidéo The book of flowers (Agnieszka Polska)
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16h | Pause
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DIALOGUER | 16h15 – 18h15
Conversation | Transmettre les SHS dans un espace médiatique et politique fragmenté
La circulation des sciences humaines s’inscrit aujourd’hui dans un
environnement marqué par la polarisation, la désinformation et la
concurrence de l’attention. Les conditions concrètes d’un dialogue entre
recherche en sciences sociales et société ont évolué. Dans ce contexte,
comment produire une parole scientifique audible sans simplification
excessive ? Comment transmettre au grand public des savoirs vérifiés ?
Comment comprendre l’adhésion aux fake news ou aux théories du
complot ? Enfin, face aux attaques subies par le monde scientifique,
quelle responsabilité et quel cadre donner à l’engagement des chercheurs
dans le débat public ?
Intervenant.es :
Ulysse Baratin (directeur, Scène de recherche Paris Saclay)
Sylvain Delouvée (psychologie sociale – Université Rennes 2)
Stéphanie Ruphy (philosophie – Université Paris Cité)
Discutant.es : Zara Fournier et François-Ronan Dubois (Institut français)
Interlude | Projection : improvisation dansée (Conservatoire de Paris)
SOIRÉE DE LANCEMENT
19h – 21h
« Le 54 dans la poche »
À l’occasion de son premier anniversaire, la collection « 54 poche »
continue de tisser sa géographie : lieu d’accueil pour les textes de
grands penseurs et lieu de création pour les textes inédits. Forts de
leurs improvisations interdisciplinaires et de leurs appareils critiques
et intimes, les deux nouveaux volumes s’accompagnent d’une exposition
photographique de Sophie Virilio autour de la genèse et de l’héritage de
Bunker Archéologie.
Présentation des titres 2026 :
• Bunker Archéologie, Paul Virilio
• La vie dans le vide, Achille Stocchi
Intervenant.es :
Sophie Virilio (photographe et romancière)
Peter Geimer (directeur, Centre allemand d’histoire de l’art à Paris)
Achille Stocchi (directeur, Laboratoire de physique des deux infinis, Saclay)
Christian Joschke (professeur, Beaux-arts de Paris)
Discutante : Juliette Cerf (journaliste, Télérama)
Nouveaux formats éditoriaux, révolution de l’intelligence artificielle, transformations du dialogue science-société : le Grand Format 2026 de la FMSH propose une journée de rencontres et d’expériences pour explorer les nouvelles manières de créer, diffuser et partager les sciences humaines et sociales.
Le jeudi 26 novembre 2026
de 09h00 à 21h00
gratuit sous condition
Entrée libre sur inscription
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-26T10:00:00+01:00
fin : 2026-11-26T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-26T09:00:00+02:00_2026-11-26T21:00:00+02:00
Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54 boulevard Raspail 75006 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-humanites-en-formes-1993329930481 https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/
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