Les Iles Eoliennes Perles de la Méditerranée Loft Cinémas Châtellerault
Les Iles Eoliennes Perles de la Méditerranée Loft Cinémas Châtellerault vendredi 19 mars 2027.
Châtellerault
Les Iles Eoliennes Perles de la Méditerranée
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 14:30:00
fin : 2027-03-19 16:00:00
Date(s) :
2027-03-19
Passionné par les volcans qu’il a filmés de par le monde, Pierre a eu la chance de découvrir en Italie, entre Naples et la Sicile, 7 îles volcaniques, dont 2 sont en activité Vulcano et Stromboli. Poussés par le dieu des vents Éole, Eliane et Pierre ont parcouru, escaladé, survolé ces îles, aux couleurs intenses et vives, d’une beauté tellement irrésistible que tous ceux qui les visitent s’éprennent d’elles. Partez à la découverte de ces bijoux d’Italie, merveilles cachées de la mer Tyrrhénienne. Un doux parfum de l’Italie. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Iles Eoliennes Perles de la Méditerranée
L’événement Les Iles Eoliennes Perles de la Méditerranée Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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