Les images et les vidéos créées par IA, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Les images et les vidéos créées par IA Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux

Les images et les vidéos créées par IA, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux vendredi 6 mars 2026.

Les images et les vidéos créées par IA Vendredi 6 mars, 14h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T16:00:00+01:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Comment sont elles fabriquées ? Comment les reconnaitre ? atelier numérique

Licence ouverte