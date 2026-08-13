Les Incontournables la chapelle Saint-Quirin et son retable (LSF) Chapelle Saint-Quirin Brech
jeudi 22 octobre 2026 · Chapelle Saint-Quirin · Brech
Informations pratiques
Brech
Les Incontournables la chapelle Saint-Quirin et son retable (LSF)
Chapelle Saint-Quirin 5 Route de Saint-Guérin Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22 16:00:00
Date(s) :
2026-10-22
L’édifice, avec son architecture toute classique, fête cette année ses 350 ans. Cette construction sobre abrite un des plus beaux retables du Morbihan datant de la fin du XVIIe siècle.
Le guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire est accompagné par un interprète en langue des signes française (LSF).
Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.
Le tarif réduit concerne 13-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, RSA et titulaire de la carte de guide-conférencier.
Sur réservation. .
Chapelle Saint-Quirin 5 Route de Saint-Guérin Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Les Incontournables la chapelle Saint-Quirin et son retable (LSF) Brech a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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