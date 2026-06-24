Les Incontournables Port-en-Dro et son yacht-club Port-en-Dro Carnac
Les Incontournables Port-en-Dro et son yacht-club Port-en-Dro Carnac lundi 13 juillet 2026.
Carnac
Les Incontournables Port-en-Dro et son yacht-club
Port-en-Dro Allée de Port en Drô Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-10
Avec l’émergence de la civilisation des loisirs ainsi que le développement et la démocratisation des pratiques sportives, des programmes architecturaux d’établissements sportifs émergent sur le territoire. La base nautique du yacht-club de Carnac construite par l’agence Yves Guillou en fait partie. Ses 60 ans sont l’occasion de s’y intéresser.
Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.
Sur réservation. .
Port-en-Dro Allée de Port en Drô Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Les Incontournables Port-en-Dro et son yacht-club Carnac a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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