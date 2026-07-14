Les Incontournables une architecture pour se ressourcer, le Sofitel Sofitel Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Les Incontournables une architecture pour se ressourcer, le Sofitel

Sofitel Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 15:00:00

fin : 2026-08-24 16:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Profiter des vacances et prendre soin de soi le projet de thalassothérapie, littéralement soin par la mer , porté par Louison Bobet en 1964 propose une approche architecturale singulière. Le projet est confié à l’architecte André Bruyère.

Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sur réservation. .

Sofitel Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Les Incontournables une architecture pour se ressourcer, le Sofitel Quiberon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon