Les Incontournables une architecture pour se ressourcer, le Sofitel Sofitel Quiberon
lundi 24 août 2026 · Sofitel · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Les Incontournables une architecture pour se ressourcer, le Sofitel
Sofitel Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 15:00:00
fin : 2026-08-24 16:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Profiter des vacances et prendre soin de soi le projet de thalassothérapie, littéralement soin par la mer , porté par Louison Bobet en 1964 propose une approche architecturale singulière. Le projet est confié à l’architecte André Bruyère.
Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.
Sur réservation. .
Sofitel Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Les Incontournables une architecture pour se ressourcer, le Sofitel Quiberon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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