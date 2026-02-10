Les inspirés & leurs demeures MJC Héritan Mâcon
mardi 29 septembre 2026 · MJC Héritan · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Les inspirés & leurs demeures
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Le titre de la conférence fait référence à un ouvrage du photographe Gilles Erhman Les Inspirés et leurs demeures sur les constructions relevant de l’art singulier.
En préambule du film projeté L’Incroyable Histoire du facteur Cheval, la conférence propose de retracer le parcours de cette aventure artistique sans précédent.
Animée par Florence Le Maux. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Les inspirés & leurs demeures
L’événement Les inspirés & leurs demeures Mâcon a été mis à jour le 2026-07-27 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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