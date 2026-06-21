Les Instants d’été Aix-en-Provence
Les Instants d’été Aix-en-Provence dimanche 5 juillet 2026.
Aix-en-Provence
Les Instants d’été
Du 05/07 au 30/08/2026 fermé . Parc du Pavillon de Vendôme / Patio Salle Arboir Duranne / Parc Saint-Mitre / Parc Château de l’Horloge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05
Le cinéma s’invite sous les étoiles.
Chaque dimanche de juillet et d’août, les Instants d’été transforment Aix-en-Provence en une grande salle de cinéma à ciel ouvert, où convivialité, partage et émotion se rencontrent dans la douceur des soirées estival
Début des projections à la nuit tombée. Films diffusés en Version Originale Sous-Titrée Français (sauf indication contraire)
PROGRAMME
Dimanche 5 juillet parc du pavillon de vendôme 22h
La la land, film musical américain écrit et réalisé par Damien Chazelle, sorti en 2016.
Dimanche 12 juillet patio de l’espace polyvalent Arbois Duranne 21h50
Oss 117, le caire, nid d’espions, comédie d’espionnage française réalisée par Michel Hazanavicius et sortie en 2006.
Jeudi 16 juillet parc Saint-Mitre 21h50
Nuit d’opéra La Flûte Enchantée, opéra singspiel (pièce de théâtre chantée) composé par Mozart sur un livret d’Emanuel Schikaneder.
Dimanche 19 juillet parc du pavillon de vendôme 21h40
Saawariya, film dramatique indien, produit et réalisé par Sanjay Leela Bhansali, sorti en 2007.
Dimanche 26 juillet parc Saint-Mitre 21h35
Black dog, film américano-britannico-franco-germano-japonais réalisé par Kevin Hooks, sorti en 1998.
Dimanche 2 août parc du pavillon de vendôme 21h20
Soirée courts métrages
Dimanche 9 août parc Saint-Mitre 21h15
Et Dieu… créa la femme, film français réalisé par Roger Vadim sorti en 1956.
Dimanche 16 août parc du pavillon de vendôme 21h10
Out of Africa, film américain de Sydney Pollack, sorti en 1985, adapté du roman autobiographique La Ferme africaine de Karen Blixen publié en 1937 sous le nom de plume d’Isak Dinesen.
Dimanche 23 août parc du château de l’horloge 21h
Le voyage de Chihiro, film d’animation japonais écrit et réalisé par Hayao Miyazaki et produit par le studio Ghibli, sorti en 2001.
Jeudi 27 août parc du pavillon de vendôme 20h50
Yesterday, film britannique réalisé par Danny Boyle et sorti en 2019. Il s’agit d’une uchronie décrivant un monde parallèle où les Beatles n’auraient jamais existé. Le personnage principal, Jack Malik, connaît dès lors un énorme succès mondial en interprétant leurs chansons.
Dimanche 30 août parc Saint-Mitre 20h45
Eva en août, comédie dramatique espagnole réalisée par Jonás Trueba et sortie en 2019.
Pique-nique autorisé et vivement conseillé ! Annulation possible en cas d’intempéries. .
Parc du Pavillon de Vendôme / Patio Salle Arboir Duranne / Parc Saint-Mitre / Parc Château de l’Horloge Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 99 19
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English :
Movies come to life under the stars.
Every Sunday in July and August, Les Instants d’Été transforms Aix-en-Provence into a giant open-air movie theater, where friendship, togetherness, and emotion come together on balmy summer evenings.
L’événement Les Instants d’été Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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