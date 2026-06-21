Les Instants d’été Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Les Instants d’été

Du 05/07 au 30/08/2026 fermé . Parc du Pavillon de Vendôme / Patio Salle Arboir Duranne / Parc Saint-Mitre / Parc Château de l’Horloge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05

Le cinéma s’invite sous les étoiles.

Chaque dimanche de juillet et d’août, les Instants d’été transforment Aix-en-Provence en une grande salle de cinéma à ciel ouvert, où convivialité, partage et émotion se rencontrent dans la douceur des soirées estival

Début des projections à la nuit tombée. Films diffusés en Version Originale Sous-Titrée Français (sauf indication contraire)



PROGRAMME



Dimanche 5 juillet parc du pavillon de vendôme 22h

La la land, film musical américain écrit et réalisé par Damien Chazelle, sorti en 2016.



Dimanche 12 juillet patio de l’espace polyvalent Arbois Duranne 21h50

Oss 117, le caire, nid d’espions, comédie d’espionnage française réalisée par Michel Hazanavicius et sortie en 2006.



Jeudi 16 juillet parc Saint-Mitre 21h50

Nuit d’opéra La Flûte Enchantée, opéra singspiel (pièce de théâtre chantée) composé par Mozart sur un livret d’Emanuel Schikaneder.



Dimanche 19 juillet parc du pavillon de vendôme 21h40

Saawariya, film dramatique indien, produit et réalisé par Sanjay Leela Bhansali, sorti en 2007.





Dimanche 26 juillet parc Saint-Mitre 21h35

Black dog, film américano-britannico-franco-germano-japonais réalisé par Kevin Hooks, sorti en 1998.



Dimanche 2 août parc du pavillon de vendôme 21h20

Soirée courts métrages



Dimanche 9 août parc Saint-Mitre 21h15

Et Dieu… créa la femme, film français réalisé par Roger Vadim sorti en 1956.



Dimanche 16 août parc du pavillon de vendôme 21h10

Out of Africa, film américain de Sydney Pollack, sorti en 1985, adapté du roman autobiographique La Ferme africaine de Karen Blixen publié en 1937 sous le nom de plume d’Isak Dinesen.



Dimanche 23 août parc du château de l’horloge 21h

Le voyage de Chihiro, film d’animation japonais écrit et réalisé par Hayao Miyazaki et produit par le studio Ghibli, sorti en 2001.



Jeudi 27 août parc du pavillon de vendôme 20h50

Yesterday, film britannique réalisé par Danny Boyle et sorti en 2019. Il s’agit d’une uchronie décrivant un monde parallèle où les Beatles n’auraient jamais existé. Le personnage principal, Jack Malik, connaît dès lors un énorme succès mondial en interprétant leurs chansons.



Dimanche 30 août parc Saint-Mitre 20h45

Eva en août, comédie dramatique espagnole réalisée par Jonás Trueba et sortie en 2019.



Pique-nique autorisé et vivement conseillé ! Annulation possible en cas d’intempéries. .

Parc du Pavillon de Vendôme / Patio Salle Arboir Duranne / Parc Saint-Mitre / Parc Château de l’Horloge Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 99 19

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English :

Movies come to life under the stars.

Every Sunday in July and August, Les Instants d’Été transforms Aix-en-Provence into a giant open-air movie theater, where friendship, togetherness, and emotion come together on balmy summer evenings.

L’événement Les Instants d’été Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence