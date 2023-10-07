Les inventions et la science, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Les inventions et la science, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris samedi 7 octobre 2023.
Les inventions et la science 7 et 8 octobre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Gratuit dans le cadre de la Fête de la science
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T11:00:00+02:00
Fin : 2023-10-08T18:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00
Créations imaginées au cours des derniers siècles, en s’appuyant sur des expériences scientifiques (ou même parfois le hasard !). Avec la société l’Atelier de Sacha
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Des expériences incroyables, des questions et des défis vous aideront à comprendre comment les inventeurs et inventrices ont imaginé leurs créations. FDS Fête de la science
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