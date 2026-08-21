Les Jams à Clamecy MLAC Clamecy
vendredi 2 octobre 2026 · MLAC · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Les Jams à Clamecy
MLAC 1 Rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04
Soirées d’improvisation musicale proposées par ACL
Les musiciens inscrivent sur une liste leur prénom et leur instrument, des groupes éphémères sont ensuite appelés à monter sur scène et jouer ensemble.
Place alors à l’improvisation, la communication et l’écoute. Des musiciens de tous niveaux et tous styles se retrouvent sur scène pour bricoler un moment de partage.
Une seule règle pas de reprises !
Un bar associatif est mis en place avec hot-dogs et boissons. Infos 03 86 27 06 31 .
MLAC 1 Rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 06 31
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English : Les Jams à Clamecy
L’événement Les Jams à Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Clamecy Haut Nivernais
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