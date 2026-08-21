Les Jams à Clamecy MLAC Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Les Jams à Clamecy

MLAC 1 Rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Soirées d’improvisation musicale proposées par ACL

Les musiciens inscrivent sur une liste leur prénom et leur instrument, des groupes éphémères sont ensuite appelés à monter sur scène et jouer ensemble.

Place alors à l’improvisation, la communication et l’écoute. Des musiciens de tous niveaux et tous styles se retrouvent sur scène pour bricoler un moment de partage.

Une seule règle pas de reprises !

Un bar associatif est mis en place avec hot-dogs et boissons. Infos 03 86 27 06 31 .

MLAC 1 Rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 06 31

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English : Les Jams à Clamecy

L’événement Les Jams à Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Clamecy Haut Nivernais