Les jeudis de la jeunesse, Place de l’Hôtel de Ville d’Alès, Alès
jeudi 13 août 2026 · Place de l’Hôtel de Ville d'Alès · Alès
Informations pratiques
Les jeudis de la jeunesse Jeudi 13 août, 20h00 Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T22:00:00+02:00
Antiyu s’impose comme une figure montante de la scène électronique, entre sets dans des clubs, festivals de référence et collaborations avec des pointures du milieu.
Repéré par Warner Music France, il enchaîne productions et remix remarqués, jusqu’à attirer l’attention de David Guetta. Soutenu sur la scène internationale, il développe aujourd’hui un univers puissant et sa carrière est en pleine ascension.
Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Avec « DJ Antiyu »
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