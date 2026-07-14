les jeudis live de La Tête en Friche BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

les jeudis live de La Tête en Friche

BAGNERES-DE-BIGORRE 16 Rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Tout l’été, La Tête en Friche (LTEF) propose ses jeudis live au square Saint-Jean, à Bagnères-de-Bigorre ! Rock, chanson française, reggae, pop… un concert chaque semaine dans une ambiance conviviale, avec de quoi manger et boire sur place.

Programmation

2 juillet — Les Cétacés (groove psychédélique et rock atmosphérique)

9 juillet — Levure Chimique (hip-hop et garage bagnérais)

16 juillet — Mr Greg (chanson française, multi-instrumentiste)

23 juillet — Voix Sans Issu (rock français et local, boy’s band bigourdan)

30 juillet — The Bears (chansons anglaises acoustiques, pop rock)

6 août — Andy Moses (reggae, latino, calypso et percussions africaines)

13 août — Mr Leu & The Ackees (mento, ska, reggae et calypso)

20 août — Swing en Bulles (contrebasse, chant et ukulélé)

Infos pratiques

Tous les jeudis, du 2 juillet au 20 août 2026

Square Saint-Jean, Bagnères-de-Bigorre

Restauration et bar sur place (Le bistro-resto LTEF) .

BAGNERES-DE-BIGORRE 16 Rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 57 40 25 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All summer long, La Tête en Friche (LTEF) hosts its “Live Thursdays” at Square Saint-Jean in Bagnères-de-Bigorre! Rock, French chanson, reggae, pop… a concert every week in a friendly atmosphere, with food and drinks available on site.

L’événement les jeudis live de La Tête en Friche Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65