Les Jeudis Montplaisir Château MontPlaisir Valréas

Les Jeudis Montplaisir

Château MontPlaisir 1 Chemin des Blagiers Valréas Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

-12 ans

Début : Jeudi 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-08-27 21:00:00

2026-05-21

Début de soirée, le jeudi, sur la terrasse du chai, vue panoramique et couchers de soleil époustouflants. Accompagné de tapas et d’une dégustation des vins du Château MontPlaisir.

Château MontPlaisir 1 Chemin des Blagiers Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

Early evening, Thursday, on the cellar terrace, panoramic views and breathtaking sunsets. Accompanied by tapas and a tasting of Château MontPlaisir wines.

