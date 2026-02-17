Les Jeudis Montplaisir Château MontPlaisir Valréas
Les Jeudis Montplaisir
Château MontPlaisir 1 Chemin des Blagiers Valréas Vaucluse
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
-12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-08-27 21:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Début de soirée, le jeudi, sur la terrasse du chai, vue panoramique et couchers de soleil époustouflants. Accompagné de tapas et d’une dégustation des vins du Château MontPlaisir.
Château MontPlaisir 1 Chemin des Blagiers Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Early evening, Thursday, on the cellar terrace, panoramic views and breathtaking sunsets. Accompanied by tapas and a tasting of Château MontPlaisir wines.
