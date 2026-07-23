Les Jeux-Die au Musée de Die et du Diois- Atelier et mini-golf Musée de Die et du Diois Die
jeudi 23 juillet 2026 · Musée de Die et du Diois · Die
Informations pratiques
Die
Les Jeux-Die au Musée de Die et du Diois- Atelier et mini-golf
Musée de Die et du Diois 11, rue Camille Buffardel Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Durant les soirées du Jeux-Die, le jardin du musée se transforme en minigolf et en champ de bataille !
Petite buvette
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Musée de Die et du Diois 11, rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 40 05
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English :
During the Jeux-Die evenings, the museum garden is transformed into a mini-golf course and a battlefield!
Small refreshment stand
L’événement Les Jeux-Die au Musée de Die et du Diois- Atelier et mini-golf Die a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Pays Diois
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