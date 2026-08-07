Les JO de la poésie : un concours artistique unique… à la piscine ! Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

Informations pratiques

Le temps d’une journée, la Piscine Thérèse et Jeanne Brulé se transforme en une véritable scène artistique où les mots rencontrent l’eau.

Les JO de la poésie sont un concours convivial et participatif qui célèbre la créativité sous toutes ses formes. Que vous soyez passionné de poésie, amateur de slam, chanteur, danseur, musicien ou simplement curieux de vivre une expérience originale, chacun est libre de proposer une performance autour d’un thème unique : le bleu.

Avant les représentations, la compagnie de théâtre Gyntiana accompagnera les participants grâce à des ateliers collectifs et des conseils personnalisés afin de les aider à préparer et mettre en valeur leur prestation.

L’événement est gratuit et ouvert aux enfants (à partir de 7 ans), adolescents et adultes. Les plus jeunes peuvent bien sûr être accompagnés de leurs parents. Les performances, d’une durée maximale de 7 minutes, pourront être présentées en français ou dans une autre langue (avec une traduction intégrée), et le public sera invité à voter pour sa prestation préférée.

Samedi 29 août 2026

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé – Paris 14e

️ Participation gratuite – inscription obligatoire

Inscriptions :lacompagniegyntiana@outlook.fr

Un rendez-vous culturel inédit où l’art, la poésie et la piscine se rencontrent pour offrir une journée placée sous le signe du partage, de l’imagination et de la créativité.

Et si la poésie prenait vie au bord de l’eau ? Le 29 août, la Piscine Thérèse et Jeanne Brulé accueille les JO de la poésie, un événement original imaginé par la compagnie Gyntiana. Ouvert à toutes et tous dès 7 ans, ce concours invite les participants à partager leur créativité à travers la poésie, le théâtre, la musique, la danse ou toute autre forme d’expression artistique.

Le samedi 29 août 2026

de 15h00 à 20h00

gratuit

Inscriptions : lacompagniegyntiana@outlook.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-29T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-29T15:00:00+02:00_2026-08-29T20:00:00+02:00

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS



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