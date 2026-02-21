Les journées des bouquinistes Le festival livresque Souillac

Les journées des bouquinistes Le festival livresque Souillac samedi 9 mai 2026.

Parvis Saint Éloi Souillac Lot

Gratuit

Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-05-09 2026-05-10

Ouverture de la 4 ème édition du Festival livresque

Ouverture de la 4 ème édition du Festival livresque. Nos bouquinistes vous attendent avec des pépites pour tous les goûts et tous les budgets !

Tout public, buvette sur place

Parvis Saint Éloi Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 41 14 36 47 

English :

Opening of the 4th edition of the Festival livresque

