Les journées des bouquinistes Le festival livresque Souillac
Les journées des bouquinistes Le festival livresque Souillac samedi 9 mai 2026.
Les journées des bouquinistes Le festival livresque
Parvis Saint Éloi Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Ouverture de la 4 ème édition du Festival livresque
Ouverture de la 4 ème édition du Festival livresque. Nos bouquinistes vous attendent avec des pépites pour tous les goûts et tous les budgets !
Tout public, buvette sur place
.
Parvis Saint Éloi Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 41 14 36 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening of the 4th edition of the Festival livresque
L’événement Les journées des bouquinistes Le festival livresque Souillac a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Dordogne