Les Journées du patrimoine au musée de l’Homme Musée de l’Homme PARIS

Informations pratiques

Immergez-vous dans la Galerie de l’Homme, spectaculaire galerie de 2 500 m², ouverte sur la Seine avec une vue exceptionnelle sur Paris et la Tour Eiffel, et profitez d’un voyage au cœur de l’évolution humaine.

Dimanche 20 septembre

14 h 30 : Performance musicale de l’artiste Grayhawk Perkins accompagné par le musicien Florent Berteau

Rendez-vous sur les marches à l’entrée du Musée de l’Homme – Durée : 15 min.

15 h : Table ronde « Patrimoine musical : raviver, réinventer, résister par l’immatériel »

Avec :

Jean Lambert, ethnomusicologue et anthropologue au Muséum national d’Histoire naturelle ;

Grayhawk Perkins, artiste né à La Nouvelle-Orléans de parents issus des nations amérindiennes Choctaw et United Houma ;

Thomas Mouzard, chargé de mission ethnologie et patrimoine culturel immatériel, ministère de la Culture (France) ;

Paul Balson responsable du développement au sein du New Orleans Jazz Museum.

Rendez-vous dans l’Auditorium Jean Rouch – Durée : 1 h 15

16 h 30 : Performance musicale et narrative de l’artiste Grayhawk Perkins accompagné par le musicien Florent Berteau

À travers musique, récit et parole, l’artiste Grayhawk Perkins propose une immersion dans une tradition vivante où se croisent récits autochtones, langues minorées et création contemporaine.

Rendez-vous dans l’Atrium Paul Rivet – Durée : 45 min.

Grayhawk Perkins en quelques mots

L’artiste amérindien Grayhawk Perkins

© E. Kamenitz

Né à La Nouvelle-Orléans de parents issus des nations amérindiennes Choctaw et United Houma, Grayhawk a eu la chance unique de grandir au sein d’une famille élargie comptant des naturalistes, des conteurs et des artistes visuels. Il est devenu une autorité reconnue internationalement dans le domaine de l’histoire culturelle des peuples autochtones et de l’époque coloniale du Sud-Est des États-Unis. Il a été élu au conseil tribal de la nation United Houma alors qu’il n’avait que 18 ans.

Beaucoup connaissent Grayhawk pour ses réalisations musicales. Il compose et interprète de la musique populaire à La Nouvelle-Orléans depuis de nombreuses années et se produit régulièrement lors de festivals locaux tels que le Jazz Fest, le VooDoo Fest, la Cutting Edge Music Conference et le Bayou Boogaloo. Il officie comme maître de cérémonie au festival annuel amérindien de Moundville depuis 30 ans. En 2010, la paroisse de St. Tammany l’a distingué en le nommant « Artiste culturel de l’année » dans la catégorie musique. Plus récemment, Grayhawk s’est orienté vers la composition de jazz et effectue des tournées aux États-Unis et en Europe avec le groupe montpelliérain Mezcal Jazz Unit.

Il est également très sollicité en tant qu’enseignant dans les domaines des arts visuels et du spectacle. Il intervient comme artiste en résidence dans plusieurs écoles chaque année, travaillant avec des élèves allant du primaire (dès 6 ans) au lycée. Conteur hors pair, il propose une approche interdisciplinaire mêlant écriture, dessin et peinture, jeu d’acteur et musique.

En 2020, Grayhawk a reçu le titre d’« Ambassadeur culturel de la Louisiane » de la part du bureau du lieutenant-gouverneur.

Tout un week-end pour découvrir gratuitement les fabuleuses collections permanentes du Musée de l’Homme et, le dimanche, écouter les performances musicales et narratives de Grayhawk Perkins, artiste amérindien de la Nouvelle-Orléans, compositeur de musique jazz.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00

Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 PARIS

https://www.museedelhomme.fr/fr/journees-europeennes-du-patrimoine-au-musee-de-l-homme



Afficher la carte du lieu Musée de l’Homme et trouvez le meilleur itinéraire

