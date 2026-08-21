Les Journées du Patrimoine Economique Melle
vendredi 2 octobre 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
Les Journées du Patrimoine Economique
Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Découvrez les entreprises de votre territoire !
Du 2 au 4 octobre, les Journées du Patrimoine Economique reviennent en Deux-Sèvres pour une nouvelle édition.
Profitez de ces journées pour pousser les portes d’entreprises des Deux-Sèvres, découvrir leurs métiers, leur savoir-faire et les coulisses.
Que vous soyez curieux, en famille, à la recherche d’un métier ou simplement désireux de mieux connaître votre territoire, les JPE sont l’occasion de découvrir toute la richesse économique du département.
L’événement est gratuit et ouvert à tous !
Retrouvez toutes les entreprises participantes et les créneaux de visites sur patrimoineeco.fr .
Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Journées du Patrimoine Economique
L’événement Les Journées du Patrimoine Economique Melle a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pays Mellois
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