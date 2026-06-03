Les Journées européennes de l’archéologie à la BNF Bnf Paris

Visites commentées et visites-ateliers

Durant les Journées européennes de l’archéologie, des chargés de collections du département des Monnaies, médailles et antiques de la BnF feront ressortir de terre les contextes souvent méconnus d’œuvres choisies lors de visites guidées et d’atelier dans le musée de la BnF.

Regard du conservateur – Visites commentées pour les Journées européennes de l’archéologie – Réservez le 13 juin

Regard du conservateur – Visites commentées pour les Journées européennes de l’archéologie – Réservez le 14 juin

Visite-atelier Petit scribe : L’atelier propose de revenir au temps de l’Égypte ancienne. Dans le musée, petits et grands découvrent cette civilisation brillante, ainsi que le métier du scribe et les secrets des hiéroglyphes. En atelier, sous le regard de Thot, dieu des écritures, les enfants écrivent leur prénom en hiéroglyphes sur du papyrus. Réservez

: L’atelier propose de revenir au temps de l’Égypte ancienne. Dans le musée, petits et grands découvrent cette civilisation brillante, ainsi que le métier du scribe et les secrets des hiéroglyphes. En atelier, sous le regard de Thot, dieu des écritures, les enfants écrivent leur prénom en hiéroglyphes sur du papyrus. Réservez Visite-atelier Mythes et héros : Inspirés par les dieux et héros de l’antiquité grecque, les enfants créent leur propre jeu de cartes. Partant à la rencontre d’Héraclès, Ulysse, Achille, Hermès, Athéna, Dionysos et bien d’autres dans le musée, ils attribuent une carte à chacun, avec ses caractéristiques et ses points forts (niveau de protection, rang, force, points de vie, etc.). À l’issue de l’atelier, place au jeu et que le meilleur gagne ! Réservez

Visites guidées

Visite guidée du musée – Chefs d’œuvre et trésors des collections

Un patrimoine encyclopédique exceptionnel et unique au monde par sa variété et sa richesse. Réservez

Visite guidée du musée – Histoire, architecture et patrimoine

Une découverte du berceau historique de la Bibliothèque nationale de France et de la renaissance de ce site patrimonial d’exception. Réservez

Dès le XVIIIe siècle, les collections archéologiques de la BnF ont servi d’objet d’étude aux savants de l’époque et la question de leur contexte de découverte est progressivement devenue une problématique importante pour la compréhension des objets et de leurs usages antiques. Participez aux Journées européennes de l’archéologie à la BnF par le biais de visites guidées et de visites-ateliers en famille.

Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bnf 5, rue Vivienne 75002 Paris

https://www.bnf.fr/fr/agenda/journees-europeennes-de-larcheologie



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