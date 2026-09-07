Les Journées Européennes du Patrimoine à Chés Cabotans d’Amiens !, Théâtre des marionnettes « Chés Cabotans d’Amiens », Amiens

Informations pratiques

Les Journées Européennes du Patrimoine à Chés Cabotans d’Amiens ! Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30 Théâtre des marionnettes « Chés Cabotans d’Amiens » Somme

100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition en visite libre et gratuite de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

À 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h00 : Démonstration de marionnettes sur scène avec un extrait de « Blaise Antiquaire » suivi d’échanges avec les comédiens marionnettistes. Durée : 30 minutes. Réservation conseillée sur www.ches-cabotans-damiens.com ou au 03.22.22.30.90, jauge limitée à 100 personnes. Gratuit.

Théâtre des marionnettes « Chés Cabotans d’Amiens » 31 rue Edouard David, 80000 Amiens Amiens 80000 Quartier Saint-Leu Somme Hauts-de-France 03.22.22.30.90 http://www.ches-cabotans-damiens.com [{« link »: « http://www.ches-cabotans-damiens.com »}] Le Théâtre de « Chés Cabotans d’Amiens » oeuvre au maintien, au développement et à la valorisation à la fois – de ce véritable patrimoine vivant que représente la collection municipale de 204 marionnettes picardes à tringle et à fils »Chés Cabotans d’Amiens », institution culturelle créée en 1933 par Maurice Domon et héritière d’une tradition bicentenaire, élément incontournable de la Culture Picarde. – et de la Langue Picarde parlée par les 2 héros Lafleur et Sandrine.

Exposition en visite libre et gratuite de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

©TAP Chés Cabotans d’Amiens