Les Journées Européennes du Patrimoine Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Journées Européennes du Patrimoine

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026. Divers lieux dans la ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

La thématique de cette édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine à Aix-en-Provence a été choisie en synergie avec le pays invité, l’Italie, pour la troisième édition de la Biennale Aix une ville italienne, voyage au cœur de l’histoire.

La célébration de cette 45e édition des Journées Européennes du Patrimoine met en lumière les liens profonds tissés entre Aix-en-Provence et l’Italie depuis les fondements de notre ville Aquae Sextiae -122 avant J.-C., 1ère ville romaine dans le sud de la Gaule ayant contribué au rayonnement des cités romaines de toute la région Sud-Est sous l’Antiquité romaine, cultivant les échanges artistiques et intellectuels, terreau de notre patrimoine architectural, littéraire et civilisationnel, dont les tissages se poursuivent bien au-delà, enjeux environnementaux et événements comme la 3e Biennale d’Aix consacrée à l’Italie pays invité, jusqu’à nos jours.



Apprécier du regard une perspective, le décor peint d’un hôtel particulier tel celui de Jean Daret à l’hôtel de Chateaurenard récemment restauré, le décor sculpté d’une façade, écouter le chant des fontaines ou flâner sur une place baignée de lumière sont autant de sensations pour percevoir le lien singulier qui unit Aix-en-Provence à l’Italie. Bien plus qu’une simple parenté esthétique, cette relation s’inscrit dans une histoire pluriséculaire qui a façonné l’identité de notre ville.

Depuis sa fondation romaine, Aix entretient un dialogue permanent avec l’Italie. Au fil des siècles, les influences italiennes ont profondément marqué son architecture, son urbanisme, ses arts et son art de vivre. La trame urbaine ponctuée de places élégantes, les décors inspirés de la Renaissance et du Baroque témoignent de cette fascination réciproque entre Aix-en-Provence et les grandes cités italiennes.



Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, force est de constater que notre patrimoine commun constitue un socle dans notre société et a le pouvoir de la métamorphoser. Ce week-end est l’occasion de découvrir de nombreux aspects du patrimoine aixois et du pays d’Aix liés à l’Italie, ainsi que les talents qui l’ont conçu jadis .

Divers lieux dans la ville Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The theme for the 2026 edition of the European Heritage Days in Aix-en-Provence was chosen in conjunction with the guest country, Italy, for the third edition of the Biennale: “Aix, an Italian City: A Journey to the Heart of History.”

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence