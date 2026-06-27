Les Journées Musicales Marcel Proust Au temps de Monsieur Proust Ermenonville

Informations pratiques

Ermenonville

Les Journées Musicales Marcel Proust Au temps de Monsieur Proust

Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Château d’Ermenonville Salon Proust

Extraits de films tournés à l’époque de Marcel Proust, nous immergeant dans la période située entre 1895 et 1914, relatant notamment des moments forts de cette période (affaire Dreyfus, exposition universelle, crue de la Seine …) et proposant des zooms sur des personnalités de l’époque.

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Château d’Ermenonville Salon Proust

Extraits de films tournés à l’époque de Marcel Proust, nous immergeant dans la période située entre 1895 et 1914, relatant notamment des moments forts de cette période (affaire Dreyfus, exposition universelle, crue de la Seine …) et proposant des zooms sur des personnalités de l’époque. .

Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France jmmproust@gmail.com

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English :

This 8th edition of the Marcel Proust Music Festival will take place at the Château d’Ermenonville, on October 9, 10, and 11, 2026, with the theme “Proust and Cinema” and Camille Saint-Saëns as the guest of honor

Château d’Ermenonville Proust Salon

Excerpts from films shot during Marcel Proust’s era, immersing us in the periodbetween 1895 and 1914, recounting key events of that era (the Dreyfus Affair, the World’s Fair, the Seine flood, etc.) and offering close-ups on prominent figures of the time.

L’événement Les Journées Musicales Marcel Proust Au temps de Monsieur Proust Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois