Informations pratiques

Ermenonville

Les Journées Musicales Marcel Proust De Saint-Saëns à Hahn, 4 à 4 concert

Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Concert du Quatuor à cordes Tchalik.

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Concert du Quatuor à cordes Tchalik. .

Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France jmmproust@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This 8th edition of the Marcel Proust Music Festival will take place at the Château d’Ermenonville, on October 9, 10, and 11, 2026, with the theme “Proust and Cinema” and Camille Saint-Saëns as the guest of honor.

Concert by the Tchalik String Quartet.

L’événement Les Journées Musicales Marcel Proust De Saint-Saëns à Hahn, 4 à 4 concert Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois