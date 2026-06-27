Les Journées Musicales Marcel Proust Happy end récital de piano Ermenonville
dimanche 11 octobre 2026 · Ermenonville
Informations pratiques
Ermenonville
Les Journées Musicales Marcel Proust Happy end récital de piano
Rue René de Girardin Ermenonville Oise
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns
Concert de piano de Bertrand Chamayou autour du thème des romances sans parole à rapporcher des films muets du temps de Marcel Proust.
Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns
Concert de piano de Bertrand Chamayou autour du thème des romances sans parole à rapporcher des films muets du temps de Marcel Proust. .
Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France jmmproust@gmail.com
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English :
This 8th edition of the Marcel Proust Music Festival will take place at the Château d’Ermenonville, on October 9, 10, and 11, 2026, with the theme “Proust and Cinema” and Camille Saint-Saëns as the guest of honor
A piano concert by Bertrand Chamayou exploring the theme of wordless romances, drawing parallels with the silent films of Marcel Proust’s era.
L’événement Les Journées Musicales Marcel Proust Happy end récital de piano Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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