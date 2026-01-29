Les journées nationales de l’architecture

En ville Sedan Ardennes

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

2026-10-17

Visites et animations auront lieu tout au long du week-end pour promouvoir l’architecture, discipline méconnue qui façonne nos territoires au quotidien.Programme détaillé à venir

En ville Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Visits and events will take place throughout the weekend to promote architecture, a little-known discipline that shapes our territories on a daily basis

L’événement Les journées nationales de l’architecture Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme