Les Journées Nationales des Artistes 2026 RDC de la maison Digne-les-Bains
vendredi 2 octobre 2026 · RDC de la maison · Digne-les-Bains
Informations pratiques
Digne-les-Bains
Les Journées Nationales des Artistes 2026
RDC de la maison 81 Avenue Henri Jaubert Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes en France
Catherine Tapon, artiste professionnelle depuis 38 ans, invite tous les artistes locaux à la contacter afin de collaborer ensemble pour ces Journées Nationales des Artistes 2026.
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RDC de la maison 81 Avenue Henri Jaubert Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 43 90 17 catherine.tapon@gmail.com
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English :
Artists’ Studio Open House Days in France
Catherine Tapon, a professional artist for 38 years, invites all local artists to contact her so they can collaborate on the 2026 National Artists’ Open House Days.
L’événement Les Journées Nationales des Artistes 2026 Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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