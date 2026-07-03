Les Journées Nationales des Artistes 2026 RDC de la maison Digne-les-Bains

Informations pratiques

Digne-les-Bains

Les Journées Nationales des Artistes 2026

RDC de la maison 81 Avenue Henri Jaubert Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes en France

Catherine Tapon, artiste professionnelle depuis 38 ans, invite tous les artistes locaux à la contacter afin de collaborer ensemble pour ces Journées Nationales des Artistes 2026.

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RDC de la maison 81 Avenue Henri Jaubert Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 43 90 17 catherine.tapon@gmail.com

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English :

Artists’ Studio Open House Days in France

Catherine Tapon, a professional artist for 38 years, invites all local artists to contact her so they can collaborate on the 2026 National Artists’ Open House Days.

L’événement Les Journées Nationales des Artistes 2026 Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains