Les Klarsfeld – les combattants de la Mémoire Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 25 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Durée : 1 h 30.
Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.
Découvrez les combats de toute une vie : traquer des nazis, rendre justice, écrire l’histoire des persécutions et contribuer à la construction de la mémoire de la Shoah.
Le dimanche 25 octobre 2026
de 11h00 à 13h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-25T12:00:00+01:00
fin : 2026-10-25T14:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-25T11:00:00+02:00_2026-10-25T13:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-une-histoire-a-dessiner-une-memoire-a-ecrire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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