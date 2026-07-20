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Les Klarsfeld – les combattants de la Mémoire Mémorial de la Shoah Paris

dimanche 25 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Les Klarsfeld – les combattants de la Mémoire Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy l'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Durée : 1 h 30.

Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.

Réserver

Découvrez les combats de toute une vie : traquer des nazis, rendre justice, écrire l’histoire des persécutions et contribuer à la construction de la mémoire de la Shoah.
Le dimanche 25 octobre 2026
de 11h00 à 13h30
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-25T12:00:00+01:00
fin : 2026-10-25T14:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-25T11:00:00+02:00_2026-10-25T13:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-une-histoire-a-dessiner-une-memoire-a-ecrire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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