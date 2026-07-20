Les Klarsfeld – les combattants de la Mémoire Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Durée : 1 h 30.

Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.

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Découvrez les combats de toute une vie : traquer des nazis, rendre justice, écrire l’histoire des persécutions et contribuer à la construction de la mémoire de la Shoah.

Le dimanche 25 octobre 2026

de 11h00 à 13h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-25T12:00:00+01:00

fin : 2026-10-25T14:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-25T11:00:00+02:00_2026-10-25T13:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-une-histoire-a-dessiner-une-memoire-a-ecrire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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