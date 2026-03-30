Les langues construites à travers les siècles – suivi d’une soirée polyglotte Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Saviez-vous qu’il existe des centaines d’autres langues créées par une ou plusieurs personnes ? Venez découvrir les raisons artistiques, politiques ou expérimentales qui ont amené l’humanité à créer artificiellement ces langues construites !

La soirée se prolongera autour d’un buffet polyglotte, où vous converserez, si vous le souhaitez, dans la langue de votre choix.

Le jeudi 28 mai de 19h à 21h30 dans l’auditorium, sans réservation

Loïc Morvan a appris l’espéranto en 2020. Il est titulaire d’un diplôme du CECRL de niveau C2. Passionné par les sujets d’interlinguistique, il s’est alors intéressé à l’histoire et au fonctionnement de nombreuses langues construites jusqu’à en faire aujourd’hui son domaine de prédilection.

La Glottothèque est une association dont l’objectif est de faciliter l’accès aux compétences et aux savoirs linguistiques à Paris. Elle organise divers événements qui encouragent l’apprentissage et la pratique des langues ainsi que l’initiation aux sciences du langage.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de l’espéranto ou encore du klingon ? Loïc Morvan, de l’association LA Glottothèque, vous racontera tout sur les langues artificielles et leur histoire passionnante le jeudi 28 Mai à la bibliothèque Germaine Tillion. La conférence sera suivie d’une soirée polyglotte.

Le jeudi 28 mai 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T21:30:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris



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