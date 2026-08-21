Les Larmes de Poséidon, Musée Francisque Mandet, Riom

Informations pratiques

Les Larmes de Poséidon Samedi 19 septembre, 14h30 Musée Francisque Mandet Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Atelier participatif

La série Posidoni d’Émilie Lemardeley s’inspire de ces herbes marines liées à Poséidon. Sculptée dans la terre puis fixée dans le bronze, elles s’animent de bulles de verre comme autant de souffles suspendus. L’artiste y explore l’énergie, la liberté et la fragilité du monde marin. Portés par ce souffle vital, nous utiliserons notre propre souffle pour faire jaillir herbes et bulles dans une composition à l’encre. Cette approche ludique et accessible invite chacun à expérimenter le geste en laissant faire le hasard.

Dans le cadre de l’exposition Lumière sculptée de l’artiste Émilie Lemardeley

Musée Francisque Mandet 14 Rue de l’Hotel de Ville, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473381853 https://www.rlv.eu/decouvrir/musees/musee-mandet-1 Hôtels particuliers datant du XVe et XVIIIe siècle, de style classique, bâti en pierre de Volvic, entre cour et jardin, donnant sur un second bâtiment, reliés par une galerie qui sert de salle d’exposition temporaire.

Atelier participatif

©P. Balaÿ Musées de Riom Limagne et VOlcans