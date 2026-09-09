Les Lavoirs : illustration d’un sauvetage, Centre Culturel, Saint-Didier-sur-Chalaronne
samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel · Saint-Didier-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Les Lavoirs : illustration d’un sauvetage Samedi 19 septembre, 09h00 Centre Culturel Ain
Accès libre pour tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Saint-Didier-sur-Chalaronne abrite trois lavoirs, des témoignages précieux du patrimoine local. Au début des années 2020, leur existence était menacée : un projet de démolition était même envisagé. Heureusement, la municipalité a choisi de les préserver, reconnaissant leur valeur historique et leur rôle comme traces vivantes du passé.
Aujourd’hui, une exposition retrace leur restauration et vous invite à redécouvrir ces trois lieux emblématiques, symboles de la vie campagnarde d’autrefois.
Centre Culturel 1 place de la culture 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine
©Mairie Saint-Didier-sur-Chalaronne
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