Les Lavoirs : illustration d’un sauvetage, Centre Culturel, Saint-Didier-sur-Chalaronne

Informations pratiques

Les Lavoirs : illustration d’un sauvetage Samedi 19 septembre, 09h00 Centre Culturel Ain

Accès libre pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Saint-Didier-sur-Chalaronne abrite trois lavoirs, des témoignages précieux du patrimoine local. Au début des années 2020, leur existence était menacée : un projet de démolition était même envisagé. Heureusement, la municipalité a choisi de les préserver, reconnaissant leur valeur historique et leur rôle comme traces vivantes du passé.

Aujourd’hui, une exposition retrace leur restauration et vous invite à redécouvrir ces trois lieux emblématiques, symboles de la vie campagnarde d’autrefois.

Centre Culturel 1 place de la culture 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine

©Mairie Saint-Didier-sur-Chalaronne