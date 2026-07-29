Les lectures du Théâtre Théâtre Municipal Sens
vendredi 30 octobre 2026 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Les lectures du Théâtre
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:30:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2026-10-30 2027-02-13 2027-04-10
Si vous aimez les contes, les nouvelles mais aussi les chansons, venez savourez ces lectures au Théâtre !
Des histoires choisies dans un répertoire populaire, accessibles à toutes et tous drôles, ludiques, enjouées, surprenantes !
• VENDREDI 30 OCTOBRE 2026 À 18H30 Histoires (drôles) de cinéma
Des scènes, des textes, des répliques, des citations associant 7ème art et humour
Pour le bonheur d’en rire !
• SAMEDI 13 FÉVRIER 2027 À 18H30 Histoires grivoises et amoureuses
Dans l’antichambre de la Saint-Valentin, venez célébrer l’amour coquin en littérature
Pour la délectation d’en sourire !
• SAMEDI 10 AVRIL 2027 À 18H30 Histoires au fronton du théâtre
En hommage à notre magnifique théâtre, découvrez ces auteurs gravés en sa salle et à son fronton
Pour le plaisir du souvenir !
Interprètes Cécile Camp et Didier Weill
En partenariat avec la compagnie L’Ange du Bizarre .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Les lectures du Théâtre
L’événement Les lectures du Théâtre Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais
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