Les lectures du Théâtre Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Les lectures du Théâtre

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:30:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2026-10-30 2027-02-13 2027-04-10

Si vous aimez les contes, les nouvelles mais aussi les chansons, venez savourez ces lectures au Théâtre !

Des histoires choisies dans un répertoire populaire, accessibles à toutes et tous drôles, ludiques, enjouées, surprenantes !

• VENDREDI 30 OCTOBRE 2026 À 18H30 Histoires (drôles) de cinéma

Des scènes, des textes, des répliques, des citations associant 7ème art et humour

Pour le bonheur d’en rire !

• SAMEDI 13 FÉVRIER 2027 À 18H30 Histoires grivoises et amoureuses

Dans l’antichambre de la Saint-Valentin, venez célébrer l’amour coquin en littérature

Pour la délectation d’en sourire !

• SAMEDI 10 AVRIL 2027 À 18H30 Histoires au fronton du théâtre

En hommage à notre magnifique théâtre, découvrez ces auteurs gravés en sa salle et à son fronton

Pour le plaisir du souvenir !

Interprètes Cécile Camp et Didier Weill

En partenariat avec la compagnie L’Ange du Bizarre .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Les lectures du Théâtre

L’événement Les lectures du Théâtre Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais