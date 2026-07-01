Les Légendes du Verger, Les Terrasses du Bosquet, Alès

Informations pratiques

Les Légendes du Verger Vendredi 10 juillet, 20h00 Les Terrasses du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00

Plongez dans l’univers magique des vergers et des contes, le temps d’une soirée envoûtante au jardin Les Terrasses du Bosquet. Pour ouvrir les festivités des 30 ans du Centre national de Pomologie, laissez-vous emporter par des légendes régionales, des contes du monde et des histoires de vergers enchantés, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale en compagnie du groupe de jazz Blue Project.

Au programme

Contes et légendes : découvrez des récits captivants liés aux arbres fruitiers, aux vergers mystérieux et aux traditions locales. Une invitation au voyage, pour petits et grands.

Bar à smoothies, tisanes et limonades : dégustez des boissons 100 % naturelles, préparées à partir des fruits et plantes du jardin.

Bar à troc et conseils : apportez vos graines, boutures, livres sur le jardinage ou la pomologie, et échangez-les avec d’autres passionnés. Partagez aussi vos savoir-faire et vos astuces !

Petites préparations culinaires : goûtez des créations à base des mille plantes du jardin, et repartir avec des idées pour cuisiner autrement.

Une soirée pour voyager à travers les contes et les saveurs, partager vos passions et vos connaissances et découvrir les richesses du jardin sous un angle original.

Les Terrasses du Bosquet Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}, {« type »: « email », « value »: « centre.pomologie@ville-ales.fr »}] Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d’apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

Une soirée contes et ateliers culinaires Conte Smoothie