Les Ludo’Guinguettes de Mistigri Jardin des Senteurs Buis-les-Baronnies
mercredi 8 juillet 2026 · Jardin des Senteurs · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Buis-les-Baronnies
Les Ludo’Guinguettes de Mistigri
Jardin des Senteurs Impasse de la NIère Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Cet été, la ludothèque Mistigri donne rendez-vous aux habitants et aux visiteurs avec les Ludo’Guinguettes, un événement convivial organisé chaque mercredi de 18 h à 22 h, à partir du 8 juillet, devant la ludothèque, côté Jardin des Senteurs.
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Jardin des Senteurs Impasse de la NIère Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mistigri.ludo.asso@gmail.com
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English :
This summer, the Mistigri toy library invites residents and visitors to join in the Ludo’Guinguettes, a fun event held every Wednesday from 6 p.m. to 10 p.m., starting July 8, in front of the toy library, next to the Jardin des Senteurs.
L’événement Les Ludo’Guinguettes de Mistigri Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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