Les Ludo’Guinguettes de Mistigri Jardin des Senteurs Buis-les-Baronnies

Informations pratiques

Buis-les-Baronnies

Les Ludo’Guinguettes de Mistigri

Jardin des Senteurs Impasse de la NIère Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Cet été, la ludothèque Mistigri donne rendez-vous aux habitants et aux visiteurs avec les Ludo’Guinguettes, un événement convivial organisé chaque mercredi de 18 h à 22 h, à partir du 8 juillet, devant la ludothèque, côté Jardin des Senteurs.

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Jardin des Senteurs Impasse de la NIère Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mistigri.ludo.asso@gmail.com

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English :

This summer, the Mistigri toy library invites residents and visitors to join in the Ludo’Guinguettes, a fun event held every Wednesday from 6 p.m. to 10 p.m., starting July 8, in front of the toy library, next to the Jardin des Senteurs.

L’événement Les Ludo’Guinguettes de Mistigri Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale