Les lundis de l’été à la Miellerie Miellerie L’Abeille du Vercors Die

Informations pratiques

Die

Les lundis de l’été à la Miellerie

Miellerie L’Abeille du Vercors 9 chemin du pont rompu Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 16:00:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Découverte du monde des abeilles avec Céline, apicultrice à 17h30 , gratuit et sans réservation

Vente et dégustation de miel de 16h à 19h

Ruche d’observation sur place

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Miellerie L’Abeille du Vercors 9 chemin du pont rompu Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 72 76 11 labeilleduvercors@gmail.com

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English :

Discover the world of bees with Céline, a beekeeper, at 5:30 p.m.—free and no reservation required

Honey sale and tasting from 4:00 p.m. to 7:00 p.m.

Observation hive on site

L’événement Les lundis de l’été à la Miellerie Die a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois