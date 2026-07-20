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Les lundis de l’été à la Miellerie Miellerie L’Abeille du Vercors Die

lundi 20 juillet 2026 · Miellerie L'Abeille du Vercors · Die

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Miellerie L'Abeille du Vercors
Adresse
9 chemin du pont rompu
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Les lundis de l’été à la Miellerie

Miellerie L’Abeille du Vercors 9 chemin du pont rompu Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 16:00:00
fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Découverte du monde des abeilles avec Céline, apicultrice à 17h30 , gratuit et sans réservation
Vente et dégustation de miel de 16h à 19h
Ruche d’observation sur place
  .

Miellerie L’Abeille du Vercors 9 chemin du pont rompu Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 72 76 11  labeilleduvercors@gmail.com

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English :

Discover the world of bees with Céline, a beekeeper, at 5:30 p.m.—free and no reservation required
Honey sale and tasting from 4:00 p.m. to 7:00 p.m.
Observation hive on site

L’événement Les lundis de l’été à la Miellerie Die a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois

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