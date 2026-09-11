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Les maisons à pans de bois, Centre historique de Bourges, Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Centre historique de Bourges · Bourges

Les maisons à pans de bois, Centre historique de Bourges, Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre historique de Bourges
Adresse
Place Etienne Dolet,18000 Bourges
Ville
18000 Bourges
Département
Cher

Les maisons à pans de bois 19 et 20 septembre Centre historique de Bourges Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

RDV au Stand des Métiers du Bois, façade de la Cathédrale.

Centre historique de Bourges Place Etienne Dolet,18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Visites guidées

©Direction des Musées et du Patrimoine Historique (DMPH)

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