AGENDA · Bourges
Les maisons à pans de bois, Centre historique de Bourges, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Centre historique de Bourges · Bourges
Informations pratiques
Les maisons à pans de bois 19 et 20 septembre Centre historique de Bourges Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00
RDV au Stand des Métiers du Bois, façade de la Cathédrale.
Centre historique de Bourges Place Etienne Dolet,18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Visites guidées
©Direction des Musées et du Patrimoine Historique (DMPH)
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