Les maisons à pans de bois, Centre historique de Bourges, Bourges

Informations pratiques

Les maisons à pans de bois 19 et 20 septembre Centre historique de Bourges Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

RDV au Stand des Métiers du Bois, façade de la Cathédrale.

Centre historique de Bourges Place Etienne Dolet,18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Visites guidées

©Direction des Musées et du Patrimoine Historique (DMPH)