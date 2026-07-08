Les Maîtres Sonneurs Grand Kursaal Besançon
vendredi 18 septembre 2026 · Grand Kursaal · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Les Maîtres Sonneurs
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 13 – 13 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-18 22:20:00
Date(s) :
2026-09-18
CHANTS ET MUSIQUES CELTIQUES
Ensemble basé à Rennes, réunissant huit musiciens traditionnels, baroques et classiques, The Kraken Consort explore des répertoires populaires du XVIIIe siècle à nos jours, tissant ainsi des liens sensibles entre traditions orales et musiques écrites. Empruntant son titre au roman de Georges Sand Les Maîtres Sonneurs, ce programme tour à tour intime et festif célèbre la virtuosité, les timbres et les nuances des flûtes, cornemuse, cistre, théorbe et cordes, dans une joute musicale aussi libre qu’inventive. Aux couleurs de l’Irlande, de l’Écosse et de la Bretagne, ce concert mêle danses, airs instrumentaux et chansons, où les voix entrelacées répondent aux ornementations des sonneurs. .
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Maîtres Sonneurs
L’événement Les Maîtres Sonneurs Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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