Les Maîtres Sonneurs Grand Kursaal Besançon

Informations pratiques

Besançon

Les Maîtres Sonneurs

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 13 – 13 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-18 22:20:00

Date(s) :

2026-09-18

CHANTS ET MUSIQUES CELTIQUES

Ensemble basé à Rennes, réunissant huit musiciens traditionnels, baroques et classiques, The Kraken Consort explore des répertoires populaires du XVIIIe siècle à nos jours, tissant ainsi des liens sensibles entre traditions orales et musiques écrites. Empruntant son titre au roman de Georges Sand Les Maîtres Sonneurs, ce programme tour à tour intime et festif célèbre la virtuosité, les timbres et les nuances des flûtes, cornemuse, cistre, théorbe et cordes, dans une joute musicale aussi libre qu’inventive. Aux couleurs de l’Irlande, de l’Écosse et de la Bretagne, ce concert mêle danses, airs instrumentaux et chansons, où les voix entrelacées répondent aux ornementations des sonneurs. .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Maîtres Sonneurs

L’événement Les Maîtres Sonneurs Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)