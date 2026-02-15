Les maîtres sonneurs en chemin Saint-Amand-Montrond

Les maîtres sonneurs en chemin

3 rue de la Croix de Fer Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

#CD18 Les maîtres sonneurs en chemin

Entre conte et musique, ce spectacle-rencontre fait vibrer les vielles à roue, la cornemuse et la harpe au fil du roman les maîtres sonneurs 0 .

3 rue de la Croix de Fer Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 43 78 ecole.musique@ville-saint-amand-montrond.fr

English :

#CD18 Master pipers on the road

