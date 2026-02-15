Les maîtres sonneurs en chemin Saint-Amand-Montrond
Les maîtres sonneurs en chemin Saint-Amand-Montrond vendredi 2 octobre 2026.
Les maîtres sonneurs en chemin
3 rue de la Croix de Fer Saint-Amand-Montrond Cher
Gratuit
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-03
2026-10-02
#CD18 Les maîtres sonneurs en chemin
Entre conte et musique, ce spectacle-rencontre fait vibrer les vielles à roue, la cornemuse et la harpe au fil du roman les maîtres sonneurs 0 .
3 rue de la Croix de Fer Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 43 78 ecole.musique@ville-saint-amand-montrond.fr
English :
#CD18 Master pipers on the road
