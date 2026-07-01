Les mammifères ailés, Tour de l’horloge, Parc Balzac, Angers

Informations pratiques

Les mammifères ailés Mardi 18 août, 20h30 Tour de l’horloge, Parc Balzac Maine-et-Loire

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T20:30:00+02:00 – 2026-08-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-18T20:30:00+02:00 – 2026-08-18T22:30:00+02:00

Une mystérieuse colonie de chauves-souris a élu domicile sous la place Farcy. Lors d’une promenade nocturne, faites leur connaissance et écoutez-les au clair de lune. Venir avec une lampe de poche. Avec la LPO et le Conseil départemental dans le cadre des RDV nature en Anjou.

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Une mystérieuse colonie de chauves-souris a élu domicile sous la place Farcy. Lors d’une promenade nocturne, faites leur connaissance et écoutez-les au clair de lune.

Louis Marie Préau