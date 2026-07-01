Les mammifères ailés, Tour de l’horloge, Parc Balzac, Angers
mardi 18 août 2026 · Tour de l'horloge, Parc Balzac · Angers
Informations pratiques
Les mammifères ailés Mardi 18 août, 20h30 Tour de l’horloge, Parc Balzac Maine-et-Loire
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T20:30:00+02:00 – 2026-08-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-18T20:30:00+02:00 – 2026-08-18T22:30:00+02:00
Une mystérieuse colonie de chauves-souris a élu domicile sous la place Farcy. Lors d’une promenade nocturne, faites leur connaissance et écoutez-les au clair de lune. Venir avec une lampe de poche. Avec la LPO et le Conseil départemental dans le cadre des RDV nature en Anjou.
Tour de l’horloge, Parc Balzac Parc balzac, angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/activites-et-sites-touristiques/lamaisondelenvironnement »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 23 50 00 »}]
Une mystérieuse colonie de chauves-souris a élu domicile sous la place Farcy. Lors d’une promenade nocturne, faites leur connaissance et écoutez-les au clair de lune.
Louis Marie Préau
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