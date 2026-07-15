Les marchands d’étoiles Romorantin-Lanthenay
jeudi 5 novembre 2026 · Romorantin-Lanthenay
Informations pratiques
Romorantin-Lanthenay
Les marchands d’étoiles
16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05 22:15:00
Date(s) :
2026-11-05
4 nominations aux Molières 2025. Molière du meilleur comédien. Une pièce d’Anthony Michineau. Mise en scène Julien Alluguette.
Juin 1942, la vie poursuit son cours, dans un dépôt de tissus parisien.
Raymond Martineau, le patron qui semble tout droit sorti d’une pièce de Pagnol, ne réussit pas à imposer son autorité à sa fille. À sa femme non plus, d’ailleurs. Et puis il y a aussi Joseph, son plus jeune employé, dont le père est breton mais dont la mère est juive… 25 .
16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr
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English :
4 nominations for the 2025 Molières. Molière Award for Best Actor. A play by Anthony Michineau. Directed by Julien Alluguette.
L’événement Les marchands d’étoiles Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-15 par ADT41
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