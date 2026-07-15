Informations pratiques

Romorantin-Lanthenay

Les marchands d’étoiles

16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:30:00

fin : 2026-11-05 22:15:00

Date(s) :

2026-11-05

4 nominations aux Molières 2025. Molière du meilleur comédien. Une pièce d’Anthony Michineau. Mise en scène Julien Alluguette.

Juin 1942, la vie poursuit son cours, dans un dépôt de tissus parisien.

Raymond Martineau, le patron qui semble tout droit sorti d’une pièce de Pagnol, ne réussit pas à imposer son autorité à sa fille. À sa femme non plus, d’ailleurs. Et puis il y a aussi Joseph, son plus jeune employé, dont le père est breton mais dont la mère est juive… 25 .

16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr

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English :

4 nominations for the 2025 Molières. Molière Award for Best Actor. A play by Anthony Michineau. Directed by Julien Alluguette.

L’événement Les marchands d’étoiles Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-15 par ADT41