Les mardis de l’été à Figeac, théâtre La famille vient en mangeant Figeac
Les mardis de l’été à Figeac, théâtre La famille vient en mangeant Figeac mardi 7 juillet 2026.
Figeac
Les mardis de l’été à Figeac, théâtre La famille vient en mangeant
cour du puy Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Le mardi, c’est spectacle !
La Ville de Figeac vous invite à partager de belles découvertes artistiques dans le cadre enchanteur de la Cour du Puy.
La Famille Vient en Mangeant A l'étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l'intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l'on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d'enfants..
Le mardi, c’est spectacle !
La Ville de Figeac vous invite à partager de belles découvertes artistiques dans le cadre enchanteur de la Cour du Puy.
La Famille Vient en Mangeant A l'étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l'intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l'on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d'enfants… Sauf qu'à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de Famille…
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cour du puy Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
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English :
Tuesdays are show days!
The City of Figeac invites you to %E0 share wonderful artistic discoveries in the enchanting setting of the Cour du Puy.%A0
The Family Comes While Eating: Upstairs, a fight in the kids’ bedroom and a pregnancy test in the privacy of the bathroom bring the brothers and sisters %E0 gather for a Sibling Council where they begin %E9debating%E9 homeschooling, abortion, psychogenealogy, and other childhood stories..
L’événement Les mardis de l’été à Figeac, théâtre La famille vient en mangeant Figeac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac
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