Les mardis de l’été: scènes ouvertes rue Pêcherie Valence

Valence

Les mardis de l’été: scènes ouvertes

rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Scènes ouvertes en partenariat avec le service culturel suivi d’un Karaoké géant. Des chanteurs amateurs nous font découvrir leur répertoire ou des reprises connues. Puis nous prendrons le rythme avec le karaoké.

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rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr

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English :

Open stages in partnership with the cultural department, followed by a giant karaoke. Amateur singers introduce us to their repertoire or to well-known covers. Then we’ll get into the swing of things with karaoke.

L’événement Les mardis de l’été: scènes ouvertes Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme