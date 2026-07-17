Les Mardis du Jazz, Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

mardi 3 novembre 2026 · Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Les Mardis du Jazz Mardi 3 novembre, 20h30 Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay Yvelines

Placement libre – Tarif unique : 10 € (hors consommation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T20:30:00+01:00 – 2026-11-03T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-03T20:30:00+01:00 – 2026-11-03T22:30:00+01:00

PROPOSÉS PAR JOSÉ FALLOT

ET L’ASSOCIATION JAZZ AU CHESNAY PARLY 2 AVEC LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAM

Découvert lors d’un « bœuf » à l’occasion d’une rencontre entre les villes jumelées du Chesnay-Rocquencourt et d’Heppenheim, le talentueux guitariste solo et compositeur, Christian Eckert fait le déplacement depuis l’Allemagne pour nous présenter quelques compositions et interprétations de standards de Jazz.

GUITARE CHRISTIAN ECKERT

BASSES JOSÉ FALLOT

BATTERIE DAVID POURADIER DUTEIL

Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Christian Eckert

© Markus Schwind