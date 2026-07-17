Les Mardis du Jazz, Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
mardi 3 novembre 2026 · Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Les Mardis du Jazz Mardi 3 novembre, 20h30 Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay Yvelines
Placement libre – Tarif unique : 10 € (hors consommation)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T20:30:00+01:00 – 2026-11-03T22:30:00+01:00
Fin : 2026-11-03T20:30:00+01:00 – 2026-11-03T22:30:00+01:00
PROPOSÉS PAR JOSÉ FALLOT
ET L’ASSOCIATION JAZZ AU CHESNAY PARLY 2 AVEC LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAM
Découvert lors d’un « bœuf » à l’occasion d’une rencontre entre les villes jumelées du Chesnay-Rocquencourt et d’Heppenheim, le talentueux guitariste solo et compositeur, Christian Eckert fait le déplacement depuis l’Allemagne pour nous présenter quelques compositions et interprétations de standards de Jazz.
GUITARE CHRISTIAN ECKERT
BASSES JOSÉ FALLOT
BATTERIE DAVID POURADIER DUTEIL
Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Christian Eckert
© Markus Schwind
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