Les Mardis du Jazz, Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
mardi 26 janvier 2027 · Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Les Mardis du Jazz Mardi 26 janvier 2027, 20h30 Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay Yvelines
Placement libre – Tarif unique : 10 € (hors consommation)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-26T20:30:00+01:00 – 2027-01-26T22:30:00+01:00
Fin : 2027-01-26T20:30:00+01:00 – 2027-01-26T22:30:00+01:00
PROPOSÉS PAR JOSÉ FALLOT
ET L’ASSOCIATION JAZZ AU CHESNAY PARLY 2 AVEC LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAM
Un voyage transatlantique aux multiples influences. Mélodies latines, jazzy, portées par l’énergie des rythmes, et la chaleur de chaque instrument qui s’exprime en liberté.
ATELIER JAZZ DU CRR DE VERSAILLES EN 1RE PARTIE
VOIX, PERCUSSIONS CAROLE SERGENT
ACCORDÉON MARIE-FRANҪOISE MAUMY
BASSES, COMPOSTIONS ET ARRANGEMENTS JOSÉ FALLOT
GUITARE, COMPOSITIONS ET ARRANGEMENTS LEONARDO SÁNCHEZ
Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Olas de jazz quartet
À voir aussi à Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines)
- Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt 19 juillet 2026
- Présentation de la saison culturelle 2026 – 2027, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 1 septembre 2026
- Forum des associations, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 5 septembre 2026
- Inscriptions Ateliers de couture saison 2026/2027, Centre de sports et de loisirs Jacques – Leclerc, Le Chesnay-Rocquencourt 24 septembre 2026
- Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt 25 septembre 2026