Les Mardis du Jazz, Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

mardi 26 janvier 2027 · Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Les Mardis du Jazz Mardi 26 janvier 2027, 20h30 Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay Yvelines

Placement libre – Tarif unique : 10 € (hors consommation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-26T20:30:00+01:00 – 2027-01-26T22:30:00+01:00

Fin : 2027-01-26T20:30:00+01:00 – 2027-01-26T22:30:00+01:00

PROPOSÉS PAR JOSÉ FALLOT

ET L’ASSOCIATION JAZZ AU CHESNAY PARLY 2 AVEC LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAM

Un voyage transatlantique aux multiples influences. Mélodies latines, jazzy, portées par l’énergie des rythmes, et la chaleur de chaque instrument qui s’exprime en liberté.

ATELIER JAZZ DU CRR DE VERSAILLES EN 1RE PARTIE

VOIX, PERCUSSIONS CAROLE SERGENT

ACCORDÉON MARIE-FRANҪOISE MAUMY

BASSES, COMPOSTIONS ET ARRANGEMENTS JOSÉ FALLOT

GUITARE, COMPOSITIONS ET ARRANGEMENTS LEONARDO SÁNCHEZ

Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Olas de jazz quartet