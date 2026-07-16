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Les Mardis du Jazz, Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

mardi 26 janvier 2027 · Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Les Mardis du Jazz, Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Début
mardi 26 janvier 2027
Fin
mardi 26 janvier 2027
Lieu
Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay
Adresse
37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay
Ville
78150 Le Chesnay-Rocquencourt
Département
Yvelines
Tarif
Placement libre - Tarif unique : 10 € (hors consommation)

Les Mardis du Jazz Mardi 26 janvier 2027, 20h30 Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay Yvelines

Placement libre – Tarif unique : 10 € (hors consommation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-26T20:30:00+01:00 – 2027-01-26T22:30:00+01:00
Fin : 2027-01-26T20:30:00+01:00 – 2027-01-26T22:30:00+01:00

PROPOSÉS PAR JOSÉ FALLOT
ET L’ASSOCIATION JAZZ AU CHESNAY PARLY 2 AVEC LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAM

Un voyage transatlantique aux multiples influences. Mélodies latines, jazzy, portées par l’énergie des rythmes, et la chaleur de chaque instrument qui s’exprime en liberté.

ATELIER JAZZ DU CRR DE VERSAILLES EN 1RE PARTIE

VOIX, PERCUSSIONS CAROLE SERGENT
ACCORDÉON MARIE-FRANҪOISE MAUMY
BASSES, COMPOSTIONS ET ARRANGEMENTS JOSÉ FALLOT
GUITARE, COMPOSITIONS ET ARRANGEMENTS LEONARDO SÁNCHEZ

Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Olas de jazz quartet

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