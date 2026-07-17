Les Mardis du Jazz, Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

mardi 16 mars 2027 · Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Les Mardis du Jazz Mardi 16 mars 2027, 20h30 Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay Yvelines

Placement libre – Tarif unique : 10 € (hors consommation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-16T20:30:00+01:00 – 2027-03-16T22:30:00+01:00

Fin : 2027-03-16T20:30:00+01:00 – 2027-03-16T22:30:00+01:00

PROPOSÉS PAR JOSÉ FALLOT

ET L’ASSOCIATION JAZZ AU CHESNAY PARLY 2 AVEC LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAM

Le « XY Quartet » explore un univers sonore original où improvisation et écriture contemporaine se rencontrent. Un langage musical riche et innovant, mêlant rythmes complexes, textures sonores raffinées et grande liberté d’expression.

SAXOPHONE, ALTO NICOLA FAZZINI

GUITARE BASSE ALESSANDRO FEDRIGO

VIBRAPHONE SAVERIO TASCA

BATTERIE LUCA COLUSSI

Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

XY Quartet

© ElgotarBengotar