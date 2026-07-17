Les Mardis du Jazz, Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
mardi 16 mars 2027 · Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Les Mardis du Jazz Mardi 16 mars 2027, 20h30 Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay Yvelines
Placement libre – Tarif unique : 10 € (hors consommation)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-16T20:30:00+01:00 – 2027-03-16T22:30:00+01:00
Fin : 2027-03-16T20:30:00+01:00 – 2027-03-16T22:30:00+01:00
PROPOSÉS PAR JOSÉ FALLOT
ET L’ASSOCIATION JAZZ AU CHESNAY PARLY 2 AVEC LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAM
Le « XY Quartet » explore un univers sonore original où improvisation et écriture contemporaine se rencontrent. Un langage musical riche et innovant, mêlant rythmes complexes, textures sonores raffinées et grande liberté d’expression.
SAXOPHONE, ALTO NICOLA FAZZINI
GUITARE BASSE ALESSANDRO FEDRIGO
VIBRAPHONE SAVERIO TASCA
BATTERIE LUCA COLUSSI
Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
XY Quartet
© ElgotarBengotar
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