Les Mardis du Jazz, Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

mardi 1 juin 2027 · Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Les Mardis du Jazz Mardi 1 juin 2027, 20h30 Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay Yvelines

Placement libre – Tarif unique : 10 € (hors consommation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-01T20:30:00+02:00 – 2027-06-01T22:30:00+02:00

Fin : 2027-06-01T20:30:00+02:00 – 2027-06-01T22:30:00+02:00

PROPOSÉS PAR JOSÉ FALLOT

ET L’ASSOCIATION JAZZ AU CHESNAY PARLY 2 AVEC LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAM

Piano et kora se rencontrent pour un échange musical riche et sans limites. La kora mandingue et le jazz proposent un mélange d’éléments classiques propres à chacune de ces musiques entre compositions et improvisations.

ATELIER COMBO DU JACP EN 1RE PARTIE

KORA LAMINE CISSOKHO

PIANO OLIVIER HUTMAN

Patio et Foyer de La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Olivier Hutman et Lamine Cissokho

© Philippe Blachier