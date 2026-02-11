Les Masters de Pétanque de Romans Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère
Les Masters de Pétanque de Romans Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère mercredi 3 juin 2026.
Les Masters de Pétanque de Romans
Rue Vincent d’Indy Espace Evenementiel de Romans Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-03
La ville accueillera une étape des Masters de Pétanque. Programmation à venir
.
Rue Vincent d’Indy Espace Evenementiel de Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The town will host a stage of the Masters de Pétanque. Upcoming events
L’événement Les Masters de Pétanque de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-06 par Valence Romans Tourisme