Les Masters de Pétanque de Romans Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Les Masters de Pétanque de Romans

Rue Vincent d’Indy Espace Evenementiel de Romans Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-04

2026-06-03

La ville accueillera une étape des Masters de Pétanque. Programmation à venir

Rue Vincent d’Indy Espace Evenementiel de Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

English :

The town will host a stage of the Masters de Pétanque. Upcoming events

