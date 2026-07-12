Les matinées suspendues La Roche aux Fées Lapte

Informations pratiques

Lapte

Les matinées suspendues

La Roche aux Fées Brossettes Lapte Haute-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

par atelier (au choix)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-30

Moments de détente proposés par 3 praticiens ! 10h Initiation au Taïchi 11h Bain sonore dans les arbres 11h45 Atelier Souffle de la Forêt Sur Réservation Faites un, deux ou 3 ateliers au gré de vos envies !

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La Roche aux Fées Brossettes Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 76 30

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English :

Relaxation sessions led by 3 practitioners! 10 a.m.: Introduction to Ta%EFchi 11 a.m.: Sound bath among the trees 11:45 a.m.: Breath of the Forest workshop By reservation only Choose one, two, or three workshops—whatever you’d like!

L’événement Les matinées suspendues Lapte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire