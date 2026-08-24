Informations pratiques

Couëtron-au-Perche

Les médiévales d’Arville

Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-07-09 18:00:00

fin : 2027-07-11 18:30:00

Date(s) :

2027-07-09

Les Médiévales d’Arville reviennent cet été: show pyrotechnique, spectacles, escape game, musique endiablée, banquet médiéval, reconstitutions… une programmation inédite vous attend !

La 16e édition des Médiévales d’Arville se déroule du 10 au 12 juillet 2026 à la Commanderie d’Arville, dans le Perche, en Loir-et-Cher (Centre-Val de Loire).

Cet événement médiéval met à l’honneur l’ordre du Temple et l’histoire médiévale à travers des reconstitutions historiques, des campements, des démonstrations de combats, des spectacles, un banquet médiéval et un marché d’artisans.

Un spectacle nocturne avec effets pyrotechniques est proposé en soirée.

Des activités sont également proposées aux familles et aux enfants ateliers, escape game, maquillage artistique et balades en attelage.

L’évènement est soutenu par le Département de Loir-et-Cher. 5 .

Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

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English :

Les Médiévales d?Arville are back this summer: fireworks, shows, escape games, lively music, medieval banquets, re-enactments… a whole new programme awaits you!

L’événement Les médiévales d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Collines du Perche