Les médiévales de Chinon Chinon dimanche 2 août 2026.
4 rue du château Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Trois jours d’animations et de spectacles pour toute la famille.
+33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr
English :
Three days of entertainment and shows for the whole family.
