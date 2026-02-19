Les médiévales de Chinon

4 rue du château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-02

Trois jours d’animations et de spectacles pour toute la famille.

Trois jours d’animations et de spectacles pour toute la famille. 15 .

4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three days of entertainment and shows for the whole family.

L’événement Les médiévales de Chinon Chinon a été mis à jour le 2026-02-19 par Conseil Départemental 37