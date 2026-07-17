AGENDA · Vendôme
Les Médiévales de Vendôme, Parvis Rochambeau, Vendôme
samedi 19 septembre 2026 · Parvis Rochambeau · Vendôme
Informations pratiques
Les Médiévales de Vendôme 19 et 20 septembre Parvis Rochambeau Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le parvis Rochambeau se met aux couleurs du Moyen Âge.
Village médiéval, ateliers, déambulations, spectacles, jeux et marché.
Spectacle de feu Asrâr le samedi à 20h30 au parvis Rochambeau par la compagnie Litha.
Parvis Rochambeau Parvis Rochambeau 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Le parvis Rochambeau se met aux couleurs du Moyen Âge.
©4.1 Production
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Vendôme incontournable, RV à l’Office de Tourisme de Vendôme, Vendôme 18 juillet 2026
- Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les visites « flash » – Le clocher de la Trinité, RV Parvis de la Trinité, Vendôme 19 juillet 2026
- Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – NOUVEAUTÉ – Enquête au château à Vendôme, RV : Portail d’entrée du parc du château, Vendôme 22 juillet 2026
- Festival Quatuor « Folies Parisiennes » à Vendôme, Chapelle Saint-Jacques, Vendôme 22 juillet 2026
- Visite ludique en famille Enquête au château à Vendôme Vendôme 22 juillet 2026