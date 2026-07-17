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Les Médiévales de Vendôme, Parvis Rochambeau, Vendôme

samedi 19 septembre 2026 · Parvis Rochambeau · Vendôme

Les Médiévales de Vendôme, Parvis Rochambeau, Vendôme

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parvis Rochambeau
Adresse
Parvis Rochambeau 41100 Vendôme
Ville
41100 Vendôme
Département
Loir-et-Cher

Les Médiévales de Vendôme 19 et 20 septembre Parvis Rochambeau Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le parvis Rochambeau se met aux couleurs du Moyen Âge.
Village médiéval, ateliers, déambulations, spectacles, jeux et marché.
Spectacle de feu Asrâr le samedi à 20h30 au parvis Rochambeau par la compagnie Litha.

Parvis Rochambeau Parvis Rochambeau 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Le parvis Rochambeau se met aux couleurs du Moyen Âge.

©4.1 Production

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