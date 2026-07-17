Les Médiévales de Vendôme, Parvis Rochambeau, Vendôme

Informations pratiques

Les Médiévales de Vendôme 19 et 20 septembre Parvis Rochambeau Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le parvis Rochambeau se met aux couleurs du Moyen Âge.

Village médiéval, ateliers, déambulations, spectacles, jeux et marché.

Spectacle de feu Asrâr le samedi à 20h30 au parvis Rochambeau par la compagnie Litha.

Parvis Rochambeau Parvis Rochambeau 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Le parvis Rochambeau se met aux couleurs du Moyen Âge.

©4.1 Production